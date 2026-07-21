“El catastro aún es incompleto”: temporal golpea a la industria del pisco con viñedos inundados y graves daños en sistemas de riego

El intenso sistema frontal que ha afectado a gran parte del país también ha generado severas consecuencias para la industria del pisco en el norte, donde las lluvias han provocado inundaciones, daños en la infraestructura de riego y el aislamiento de productores en los principales valles pisqueros.

El presidente de PiscoChile, Francisco Munizaga, explicó a La Tercera que todavía no es posible cuantificar el impacto total debido a que las precipitaciones continúan y varias zonas permanecen incomunicadas.

"El catastro aún es incompleto porque el frente no ha terminado y sigue precipitando en la parte alta de los valles transversales. Las comunicaciones están interrumpidas y los caminos cortados", señaló.

De manera preliminar, el gremio reporta viñedos afectados por las crecidas de ríos y quebradas, además de daños en canales, tranques y caminos de acceso.

Munizaga sostuvo que, por ahora, la principal preocupación es la situación de las personas, afirmando que “nuestra prioridad en este momento, como industria y como agricultores, son las personas: ubicarlas, asegurarnos de que estén bien y sacarlas adelante", mientras la reconstrucción de la actividad requerirá de importantes recursos.