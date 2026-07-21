;

“El catastro aún es incompleto”: temporal golpea a la industria del pisco con viñedos inundados y graves daños en sistemas de riego

La industria prioriza la seguridad de sus cerca de 4 mil trabajadores mientras las precipitaciones y el aislamiento impiden cuantificar las pérdidas.

Martín Neut

FOTO: FACH / AGENCIAUNO

FOTO: FACH / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El intenso sistema frontal que ha afectado a gran parte del país también ha generado severas consecuencias para la industria del pisco en el norte, donde las lluvias han provocado inundaciones, daños en la infraestructura de riego y el aislamiento de productores en los principales valles pisqueros.

El presidente de PiscoChile, Francisco Munizaga, explicó a La Tercera que todavía no es posible cuantificar el impacto total debido a que las precipitaciones continúan y varias zonas permanecen incomunicadas.

Revisa también:

ADN

"El catastro aún es incompleto porque el frente no ha terminado y sigue precipitando en la parte alta de los valles transversales. Las comunicaciones están interrumpidas y los caminos cortados", señaló.

De manera preliminar, el gremio reporta viñedos afectados por las crecidas de ríos y quebradas, además de daños en canales, tranques y caminos de acceso.

Munizaga sostuvo que, por ahora, la principal preocupación es la situación de las personas, afirmando que “nuestra prioridad en este momento, como industria y como agricultores, son las personas: ubicarlas, asegurarnos de que estén bien y sacarlas adelante", mientras la reconstrucción de la actividad requerirá de importantes recursos.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad