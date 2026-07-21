Sistema frontal en Chile deja 10 fallecidos, cuatro desaparecidos y más de 100 mil personas aisladas / Hans Scott

El sistema frontal que afecta a distintas zonas de Chile deja hasta este martes 10 personas fallecidas entre las regiones de Atacama y La Araucanía, según el nuevo balance entregado por Senapred.

La emergencia mantiene desplegados a equipos de respuesta en varias regiones del país.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, detalló que también se registran 16 lesionados, cuatro desaparecidos, 2.281 damnificados y 1.031 albergados.

Además, “104.271 personas se mantienen aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo”.

Viviendas dañadas, clases suspendidas y miles de hogares sin electricidad

En materia habitacional, el balance contabiliza 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor y 18.957 con afectaciones menores. Otras 1.771 casas continúan bajo evaluación, mientras que desde el inicio de la emergencia se han enviado 128 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia, SAE.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que las clases fueron suspendidas en toda la zona continental de la Región de Valparaíso debido a las intensas precipitaciones y a las dificultades de traslado. La medida se suma a las suspensiones vigentes en Huasco, Coquimbo, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil.

Ovalle recuperó el suministro de agua potable, aunque el servicio todavía no es apto para el consumo, por lo que continúan funcionando 50 puntos de abastecimiento alternativo.

En La Serena y Coquimbo se mantienen otros 100 puntos de distribución, mientras Senapred reiteró que los caudales pueden aumentar incluso después de que terminen las precipitaciones.