Paredes llegó a Argentina tras el Mundial y ya entrena con Boca: esto se sabe de su presencia contra O’Higgins

O’Higgins ya viaja rumbo a Buenos Aires para enfrentar el partido de ida ante Boca Juniors por los playoffs de Copa Sudamericana.

Para aquel choque, la gran duda para los “Xeneizes” es lo que pasará con su gran figura, Leandro Paredes, luego de su participación en el Mundial 2026.

Pese a que terminó la final ante España en la Copa del Mundo con molestias físicas, el volante defensivo aterrizó en el país y fue directamente a la concentración del plantel. Se espera que esté en la convocatoria, pero resta definir si jugará.

Según información de TyC Sports, el ex Roma y Paris Saint Germain se entrenó a la par de sus compañeros y su deseo es arrancar de titular el jueves ante el “Capo de Provincia”.

Ahora, la decisión está en manos de Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador de Boca Juniors, quien sí ya tiene definido que ninguno de los chilenos irá desde el arranque. Carlos Palacios y Williams Alarcón deberán esperar su opción desde el banco.