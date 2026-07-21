“No dije la verdad por lealtad al Presidente”: Sedini rompe el silencio y revela presiones internas en el oficialismo

Tras sus críticas al estilo comunicacional del Ejecutivo, la exvocera Mara Sedini entregó nuevos detalles sobre su paso por La Moneda y denunció presiones políticas para realizar nombramientos durante su gestión.

En Sin Filtros, Sedini aseguró que recibió solicitudes de figuras relevantes del oficialismo para instalar personas en determinados cargos. “Alguien muy importante de la política chilena, cuando yo estaba en la OPE, se me acercó y me pasó un currículum y me dijo: ‘Este es el cargo que yo quiero. Con este, tú te ahorras problemas’”, relató.

La exministra afirmó que, tras no aceptar esa recomendación y elegir a otra persona junto al Presidente, comenzó a recibir cuestionamientos públicos. “Cinco días de gobierno, y quien me había pasado el currículum ya estaba destruyéndome en los medios. Oficialista, de nuestro sector”, sostuvo.

“A partir de hoy salgo a destruirte en los medios”

Sedini también acusó que otra figura política le habría solicitado nombramientos y que, al no acceder, habría amenazado con afectarla mediáticamente. “Como no me lo vas a cumplir, por lo que veo, a partir de hoy salgo a destruirte en los medios”, afirmó.

La exvocera aseguró que no cedió ante esas presiones porque buscaba privilegiar criterios de selección por sobre vínculos partidarios. “Yo no me iba a dejar presionar por nadie para enchufar gente en el gobierno porque sí, por pitutos. Yo iba a buscar las mejores personas”, señaló.

Además, explicó que decidió guardar silencio durante su gestión para evitar un conflicto político con el Presidente. “No dije la verdad por lealtad al Presidente, si lo hacía podía enfrentar a ese partido oficialista con el Presidente”, afirmó.