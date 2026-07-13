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Por crisis de BTS en Chile: revelan que “chamán” asesor de ministra Duco le leyó textos religiosos para tranquilizarla

Un reportaje detalló un episodio ocurrido durante una reunión interna en el Estadio Nacional, en medio de la presión que enfrentaba la ministra por la disputa sobre el recinto para los conciertos.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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La crisis por los conciertos de BTS en Chile se transformó en uno de los episodios más complejos para la gestión de la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien ha quedado en el centro de las críticas luego de la negativa inicial del Instituto Nacional del Deporte (IND) para autorizar el Estadio Nacional como escenario del esperado espectáculo de la banda surcoreana.

La decisión generó molestia entre miles de seguidores del grupo, conocidos como ARMY, quienes realizaron manifestaciones en Santiago y exigieron que el evento programado para octubre se mantenga en el principal recinto deportivo del país.

Paralelamente, el conflicto abrió cuestionamientos sobre la coordinación entre el ministerio, el IND y la productora DG Medios.

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Agencia Uno - Getty Images

En medio de esa tensión, un reportaje reveló un episodio ocurrido durante una reunión interna realizada en el Estadio Nacional, donde la secretaria de Estado habría buscado apoyo para enfrentar la crisis que se instaló dentro de la cartera.

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“El ‘chamán’”

Según la publicación de The Clinic, tras permanecer en el recinto luego del partido de rugby entre Chile y Rumania, la ministra Duco sostuvo un encuentro hasta la madrugada con integrantes de su equipo.

En ese contexto, uno de sus asesores, Silvio García, apodado internamente como “el chamán”, habría leído textos motivacionales religiosos con el objetivo de ayudar a tranquilizar a la titular de Deporte.

El episodio ocurre en momentos en que la autoridad del Gobierno enfrenta una fuerte presión pública y política, además de cuestionamientos por su manejo de la controversia. La secretaria de Estado es actualmente una de las autoridades peor evaluadas del gabinete, según mediciones difundidas durante las últimas semanas, como Cadem.

La polémica se originó luego de que el IND descartara inicialmente el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos de BTS fijados para el 14, 16 y 17 de octubre, argumentando preocupaciones por la protección de la cancha y los tiempos de recuperación del césped.

Posteriormente, el Gobierno abrió la puerta a una nueva evaluación, condicionada a que DG Medios presente un plan técnico que garantice la conservación del recinto. Es más, la ministra Duco aseguró que la administración mantiene disposición a revisar alternativas y empatizó con los fanáticos, aunque sostuvo que la productora debe responder por la incertidumbre generada.

El conflicto también derivó en una fiscalización del Sernac por la venta anticipada de entradas y abrió cuestionamientos por una reunión de lobby entre Duco y representantes de DG Medios realizada en marzo, jornada en que además se anunció el inicio de la comercialización de tickets para el espectáculo.

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