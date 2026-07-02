Caos por BTS en Chile: Fans de BTS exigen solución tras negativa del IND para usar Estadio Nacional

BTS Chile Fanclub reaccionó con preocupación luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) decidiera no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS, programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

A través de un comunicado, la organización apuntó a la incertidumbre que enfrenta la comunidad fanática, considerando que miles de personas ya compraron entradas para los shows.

“Esa confianza no puede ser ignorada”, señalaron, en referencia a quienes adquirieron tickets esperando que la producción y las instituciones garantizaran la realización del evento.

Fanclub pide agotar alternativas para que BTS llegue a Chile

Desde la agrupación aseguraron entender las responsabilidades del IND en torno al cuidado del recinto, pero exigieron respuestas concretas tanto al Estado como a la productora DG Medios. “Exigimos que el Estado y la productora DG Medios asuman su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto”, indicaron.

En esa línea, el fanclub llamó a todas las partes involucradas a buscar una salida que permita mantener la visita del grupo surcoreano en las fechas anunciadas. “Que se agoten todas las alternativas posibles para que BTS llegue a Chile en las fechas acordadas”, plantearon.

La organización también pidió que DG Medios, el IND y el Ministerio del Deporte trabajen de manera coordinada en una solución viable, ya sea en el propio Estadio Nacional con garantías técnicas o en un recinto alternativo que permita realizar los conciertos con los estándares esperados por el grupo y su fandom.

Finalmente, BTS Chile Fanclub solicitó transparencia en el proceso y que la comunidad sea informada lo antes posible sobre los próximos pasos. “Solicitamos que este proceso sea transparente y que se mantenga informada a la comunidad a la brevedad posible”, cerraron.