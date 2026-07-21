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“Hoy mismo hice entrega de las llaves del Estadio Nacional”: deportista chilena finalizó insólito drama tras polémica por BTS

La atleta nacional respondió con humor el acoso que sufrió por parte de las Army.

Nicolás Lara Córdova

“Hoy mismo hice entrega de las llaves del Estadio Nacional”: deportista chilena finalizó insólito drama tras polémica por BTS

Durante la jornada de este martes, el Ministerio del Deporte autorizó el uso del Estadio Nacional tras llegar a un acuerdo para proteger la cancha del coliseo de Ñuñoa.

En los días previos, la molestia de miles de fanáticos no solo apuntó a las instituciones, sino que también afectó a una persona completamente ajena, la karateca Valentina Toro.

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Toro, quien mantenía publicaciones colaborativas con el IND, recibió de rebote los comentarios de los fanáticos del grupo surcoreano.

Hoy, tras la aprobación del uso del Estadio Nacional para el concierto de BTS, la deportista nacional utilizó su cuenta de Instagram donde bromeó con lo vivido hace unos días.

“Para todas las Armys que me acosaron por más de dos semanas: de nada, hoy mismo hice entrega de las llaves del Estadio Nacional al ministerio”, escribió.

“Y para todas las armys que me escribieron pidiéndome disculpas por el acoso, espero que disfruten mucho su concierto”, cerró.

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