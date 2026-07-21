Temblor se percibe en el norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la noche de este martes 21 de julio,un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según detalló el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.8.

En tanto, su epicentro se ubicó a 12.7 kilómetros al sur de Cuya, en la Región de Arica y Parinacota.

El sismo tuvo lugar a eso de las 22:03 horas, y también se percibió en localidades como Arica, Putre, Iquique y Chiapa