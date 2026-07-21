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“Este es el gobierno de los fomes”: Mara Sedini rompe el silencio tras su salida del Gobierno y acusa presiones internas

La exvocera aseguró que perdió autenticidad durante su gestión y relató un episodio con una autoridad de alto rango del Ejecutivo.

Martín Neut

Mara Sedini

Mara Sedini

A dos meses de su salida del Gobierno, la exvocera Mara Sedini entregó sus primeras declaraciones públicas en Sin Filtros, programa donde fue panelista antes de asumir funciones en La Moneda.

En la entrevista, la actriz y cantante realizó una autocrítica sobre su paso por el Ejecutivo y aseguró que terminó alejándose de su identidad. “La autocrítica que yo puedo hacerme es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar, me dejé presionar por personas dentro del gobierno”, afirmó.

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Sedini relató que una de las situaciones que más la marcó ocurrió cuando una de las “tres personas con más poder dentro del gobierno” se le acercó para cuestionar su forma de expresarse.

“El gobierno de los fomes”

“Estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema, y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar, así es como no puede ser’”, recordó.

Según contó, esa autoridad le explicó que el Ejecutivo era “el gobierno de los fomes”: “Nos vestimos fomes, hablamos fomes, respondemos fomes”. Ante ello, Sedini aseguró haber respondido: “Entonces, ¿por qué me llaman? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esa no soy yo”.

La exministra sostuvo que su personalidad y estilo comunicacional habían sido parte de su aporte durante la campaña, pero que perdieron espacio una vez instalado el Gobierno. “Todo lo que yo fui y todo lo que yo construí con mi personalidad, con mis ideas, la batalla cultural que yo di (...) parece que no servían”, señaló.

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