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AUDIO. “Si mi respuesta es fome...”: El particular desmarque del ministro Alvarado frente a las declaraciones de Mara Sedini

El titular de Interior descartó polemizar con la exsecretaria de Estado, asegurando no haber visto la entrevista la exvocera de Gobierno.

Gonzalo Miranda

El particular desmarque del ministro Alvarado frente a las declaraciones de Mara Sedini

El particular desmarque del ministro Alvarado frente a las declaraciones de Mara Sedini

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En el marco de sus actividades en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el biministro del Interior, Claudio Alvarado, evitó entrar en controversias respecto a los recientes comentarios emitidos por la exministra Mara Sedini.

La autoridad sostuvo que la prioridad del Ejecutivo está puesta en la gestión de la emergencia actual y no en los debates políticos.

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Al ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Sedini, el secretario de Estado explicó que venía saliendo de una mesa técnica orientada a superar la situación de contingencia, razón por la cual no había tenido la oportunidad de revisar los dichos de la exautoridad.

No he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y, por lo tanto, no puedo emitir un juicio sin conocerla. Si mi respuesta en ese sentido es ‘fome’, lo lamento, pero es la realidad, afirmó el ministro.

Ante el requerimiento sobre el impacto de los cuestionamientos hacia la gestión gubernamental, Alvarado reiteró su postura de respeto hacia las distintas opiniones políticas, pero recalcó que le corresponde a la propia exministra justificar sus planteamientos.

“Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini quien tendrá que explicarlo, pero creo que no vale la pena comentarlo. ¿Qué estemos preocupados por eso? En ningún caso; estamos preocupados por la emergencia”, puntualizó finalmente la autoridad.

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