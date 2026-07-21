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Poste estaba “colgado” a la red eléctrica: SEC formula cargos a Cerro Navia por muerte de hombre electrocutado

La fiscalización detectó que el alumbrado público estaba conectado sin autorización a la red, no tenía protección diferencial ni puesta a tierra, lo que habría energizado la estructura metálica.

Cristóbal Álvarez

Poste estaba “colgado” a la red eléctrica: SEC formula cargos a Cerro Navia por muerte de hombre electrocutado

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la Municipalidad de Cerro Navia luego de detectar una serie de irregularidades en la instalación eléctrica vinculada al poste donde un hombre murió electrocutado durante el sistema frontal de la semana pasada.

Según la fiscalización realizada por el organismo, el alumbrado público del sector estaba conectado directamente a la red de baja tensión de la empresa distribuidora, sin contar con un punto de conexión autorizado.

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Concretamente, esta instalación irregular habría provocado que la estructura metálica del paradero y el poste quedaran energizados, generando un riesgo para quienes transitaban por el lugar.

La SEC también constató que el sistema no contaba con protección diferencial ni con una conexión a tierra, elementos destinados a cortar el suministro ante una fuga de corriente y evitar descargas eléctricas.

En términos simples, la instalación se encontraba “colgada” de la red y no cumplía con las exigencias de seguridad establecidas en la normativa vigente.

Tras formular los cargos, la SEC ordenó al municipio corregir las deficiencias detectadas y normalizar la instalación eléctrica. La Municipalidad de Cerro Navia tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante el organismo fiscalizador.

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