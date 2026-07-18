Naya Fácil pierde la paciencia y responde a quienes la critican por no tener dignidad: “¿Con eso pagamos cuentas?”

Hace pocos días, Naya Fácil volvió a las noticias tras mostrar su nueva adquisición: un lujoso penthouse en El Golf, comuna de Las Condes, que le costó algo así como $1.700 millones.

La creadora de contenido se mostró radiante con la compra, que incluso logró concretar sin contar con el apoyo de ningún banco o método tradicional de financiación.

Eso sí, no faltaron las críticas hacia la joven de 28 años y un grupo de personas en las redes sociales dio a entender que su carrera y éxito monetario gracias a las plataformas tuvo un costo: su dignidad.

Lejos de quedarse callada, Naya respondió en una de sus numerosas historias de Instagram.

“A mí me gustaría saber si con la dignidad pagamos las cuentas de la luz. Pongamos en el supuesto de que yo tengo mi dignidad, ¿con eso pagaré la cuenta de la luz y del agua? El supermercado, que no se nos olvide", planteó a sus facilines.

“Nooo, la dignidad es súper valiosa, de verdad que es súper valiosa”, lanzó con tono irónico.

“La gente cree que yo perdí mi dignidad, porque eso dicen de mí. En todos lados dicen: ‘Ella perdió su dignidad, por eso tiene todo lo que tiene’”, siguió.

“Yo siento que tengo mi dignidad”, afirmó. Luego teorizó: “Los que hablan de que tienen su dignidad intacta, en comparación a mí, imagino que están saldados, que van al supermercado sin mirar la cuenta y todo gracias a la dignidad”.