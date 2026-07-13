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VIDEO. Naya Fácil vuelve a sorprender con la compra de una espectacular casa en Santiago: ¡Costó más de 2.000 millones!

La creadora de contenidos dio a conocer en su cuenta de Instagram la compra de un penthouse en el sector oriente de Santiago.

Nicolás Lara Córdova

Naya Fácil vuelve a sorprender con la compra de una espectacular casa en Santiago: ¡Costó más de 2.000 millones!

La creadora de contenidos, Naya Fácil, sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo con el anuncio de la compra de su nueva casa en el sector oriente de Santiago.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, Naya, dio a conocer que se compró un penthouse con vista a todo Santiago, lo que sorprendió a todos sus seguidores, quienes la felicitaron por este logro.

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“Mis facilines, este es mi penthouse, tal cual como lo ven. Estoy en shock. Me compré este penthouse. Estoy demasiado feliz; estoy casi llorando de la felicidad y quería compartir este momento con ustedes. Este es un penthouse de tres pisos y es un secretito que tenía guardado”, comentó.

En el programa Plan Perfecto, el periodista Patricio Sotomayor dio a conocer que la compra de este penthouse le costó a Naya Fácil la suma de 2.500 millones de pesos y que además la creadora de contenidos le pidió a la corredora de propiedades que el penthouse incluyera las cortinas.

“Felicidades, excelente logro”; “No puedo creerlo, entiendo todo”; “Naya es que eres una seca”; “Ay no, me encanta, muchas felicidades”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en la publicación.

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