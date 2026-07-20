La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó este lunes que ya son dos las personas fallecidas en la comuna producto de la emergencia provocada por el intenso sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

La jefa comunal señaló en conversación con Ciudadano ADN que, además de la mujer criancera de 52 años fallecida en el sector Cajón del Romero, se confirmó la muerte de un hombre en la zona de El Chacay, ambos casos asociados a las rápidas crecidas de quebradas registradas durante las últimas horas.

“Lamentablemente, hace media hora atrás, efectivamente tenemos ya dos personas que están fallecidas, una mujer en lo que es la zona rural, el Cajón del Romero, y además otra persona, un hombre en el sector del Chacay”, afirmó Norambuena.

La alcaldesa explicó que las víctimas no pudieron ser rescatadas debido a la rapidez con que avanzaron las bajadas de agua en sectores rurales de la comuna. “El dolor, la situación de que uno está lamentablemente sobrepasado ante esta situación, es lamentable”, expresó.

Norambuena también entregó un balance de la afectación en La Serena, señalando que el municipio mantiene un registro de 10 personas desaparecidas y cerca de 1.655 personas aisladas. Además, indicó que actualmente funcionan nueve albergues, donde permanecen alrededor de 360 personas.

La autoridad comunal destacó además los operativos de rescate realizados durante la mañana, incluyendo la evacuación de una mujer y su hija recién nacida desde una vivienda afectada por el ingreso del río. “Era una guagüita de un mes recién nacida, porque el lecho del río ya había entrado completo a su casa y ya no podía ser evacuada”, relató.

La emergencia ocurre mientras el Gobierno decretó Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, tras la evaluación de los daños provocados por el sistema frontal.