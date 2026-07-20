20 de julio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto Consejo de Gabinete, que se realiza en el Salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast defendió este lunes el manejo del Gobierno frente al sistema frontal que afecta a diez regiones del país, asegurando que las medidas adoptadas se realizaron con anticipación y que existen recursos disponibles para enfrentar la emergencia y apoyar a las personas damnificadas.

Tras encabezar un Consejo de Gabinete en La Moneda, el Mandatario destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, Senapred y las distintas instituciones del Estado, señalando que la respuesta se activó antes del impacto más severo del fenómeno meteorológico.

20 de julio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto Consejo de Gabinete, que se realiza en el Salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Dentro de la gravedad de la situación, la institucionalidad ha funcionado. Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos”, afirmó el líder del Ejecutivo.

Entre las acciones mencionadas, el Presidente valoró el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, el despliegue territorial del Ejército, las evacuaciones preventivas y la preparación de un puente aéreo ante eventuales cortes de rutas.

“Lo que se planteó el día jueves con la Fuerza Aérea para generar un puente aéreo, previendo cortes de ruta por lo inusual de este frente, también empezó a operar con el despliegue inicial de helicópteros que han podido rescatar a decenas de personas”, sostuvo.

En esa línea, el Mandatario también destacó la instalación de un hospital de campaña del Ejército en Ovalle, el trabajo de brigadas para recuperar el suministro eléctrico y la suspensión preventiva de clases en zonas afectadas.

La totalidad del Hospital Modular de Campaña del @Ejercito_Chile ya se encuentra en Ovalle, junto a sus funcionarios, para iniciar el proceso de instalación. — May Chomali (@MinistraChomali) July 19, 2026

Respecto a los recursos para enfrentar la emergencia, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno realizó coordinaciones previas con gobernadores regionales para evitar retrasos en la disponibilidad de fondos.

“Los recursos no han dejado de llegar con anticipación. Tuvimos reuniones bastante anticipadas a lo que es este frente de mal tiempo y determinamos cuáles eran los puntos críticos para el uso de los recursos”, señaló.

En esa línea, agregó que se realizaron gestiones con el Ministerio de Hacienda para garantizar apoyo financiero. “Los recursos en caso de emergencia no van a faltar y vamos a hacer todas las adecuaciones necesarias para ir en ayuda de las personas que hoy día están damnificadas”, afirmó.

El Mandatario confirmó además la activación del Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, luego de evaluar el aumento de afectaciones por cortes de agua potable, interrupciones eléctricas, desplazamientos de tierra y aumento de caudales.

“Pudimos evaluar en qué momento se decretaba el Estado de Excepción de Catástrofe y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco”, indicó.