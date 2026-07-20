ADN Hoy. “Nos sentimos colapsados”: alcalde de Freirina alerta por los efectos del sistema frontal en la comuna
Fernando Ruhl afirmó que la comuna permanece sin agua potable y enfrenta dificultades de conectividad, mientras existe riesgo de crecida del río Huasco.
ADN Hoy - Entrevista al alcalde de Freirina, Fernando Ruhl
08:28
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El alcalde de Freirina, Fernando Ruhl, abordó en ADN Hoy los efectos que ha dejado el sistema frontal en la comuna, ubicada en la Provincia de Huasco, región de Atacama.
“Estamos con muchísima afectación en Freirina. Estamos con el riesgo de crecida del río Huasco, con problemas de conectividad hacia Vallenar y Huasco, que son comunas aledañas”, señaló el jefe comunal.
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En esa línea, reconoció que “nos sentimos colapsados porque tenemos un grado de frustración por no saber cómo llegar a todos nuestros vecinos, ya que tenemos tanto requerimiento y somos una municipalidad pequeña”.
“Se viene una crecida”
El alcalde también informó que la comuna permanece sin suministro de agua potable y que, si bien se han registrado cortes de electricidad en algunos sectores, estos han sido restablecidos por personal municipal.
Asimismo, sostuvo que la principal urgencia es recuperar la conectividad, por lo que requieren maquinaria “para mitigar algunos sectores que son las quebradas”.
“Hoy a las 5:30 ya estábamos en pie para ver alguna contingencia con la ribera del río Huasco porque, por información de la Delegación Provincial, se viene una crecida bastante significativa que viene del valle de Alto del Carmen”, indicó Fernando Ruhl.
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