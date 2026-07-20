Tragedia en La Serena: confirman muerte de mujer criancera durante emergencia por sistema frontal en Chile

Durante la mañana de este lunes se confirmó la muerte de una mujer de 52 años en medio de la emergencia provocada por el intenso sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

La víctima era una criancera que se encontraba desaparecida tras un evento asociado a las intensas condiciones meteorológicas registradas en la zona.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó el fallecimiento durante una entrevista con Meganoticias, señalando que equipos municipales llegaron hasta el sector y ratificaron la situación cerca de las 09:57 horas. “Acaban de llegar nuestros equipos al sector y me acaban de ratificar esta lamentable situación”, afirmó la jefa comunal.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el sector Cajón del Romero, luego de las intensas bajadas de quebradas registradas durante la noche del domingo. La autoridad comunal indicó que la mujer habría sido encontrada tras un operativo desplegado en la zona y lamentó la pérdida de una vida producto de la emergencia.

“Yo tengo el corazón partido porque lo hemos dado todo. Nos preparamos y es lamentable cuando uno ve estas personas”, sostuvo Norambuena, quien además insistió en que la magnitud del evento meteorológico generó una situación crítica en distintos sectores de la comuna.

La alcaldesa también informó que existen otros casos que están siendo investigados y cuya confirmación depende del despliegue de los equipos de emergencia en terreno.

El fallecimiento se suma al balance entregado por Senapred, que hasta ahora contabiliza 2.205 personas damnificadas, 1.179 albergadas, 99.316 aisladas, 17 lesionadas, cuatro personas desaparecidas y cinco fallecidos producto del sistema frontal. Además, se registran 35 viviendas destruidas, 1.154 con daño mayor y 14.454 con daño menor.