“Paren el hueveo”: actriz de Detrás del Muro perdió la paciencia y lanzó mensaje sin filtro en medio de lluvias en Chile

Paola Troncoso perdió la paciencia en medio de las lluvias que afectan a distintas zonas de Chile y lanzó un duro reclamo por los cortes de luz.

La actriz y comediante de Detrás del Muro, usó su cuenta de Instagram para denunciar que en sectores de Talagante llevaban varios días sin suministro eléctrico.

Según contó la intérprete, el problema se extendía por tres días, situación que generó su molestia contra la Compañía General de Electricidad (CGE).

“En sectores de Talagante llevamos 3 días sin luz. ¡Paren el hueveo! ¿No estará bueno ya? Todos los años lo mismo, ¿o acaso tendrán que ser 4 días como el temporal pasado?”, escribió.

La actriz también apuntó a las consecuencias que enfrentan los vecinos afectados por la falta de energía eléctrica.

“Personas que pierden alimentos de sus refrigeradores o sus artefactos sufren daños por las alzas o bajas de voltaje y un montón de inconvenientes más”, agregó.

Luego, Troncoso fue aún más dura contra la compañía eléctrica. “Pero esta empresa, como siempre, siendo unos incompetentes. Quería hacer un video hablando de esto, pero a oscuras es imposible”, expresó.

Además, en la descripción de su publicación, aseguró que la compañía no permitiría ser etiquetada en los reclamos realizados en redes sociales.

“CGE sabe de la enorme cantidad de reclamos que los clientes tenemos a su empresa, no solo por esta contingencia, sino por el pésimo servicio de siempre y es por eso que no permite etiquetarlos”, sostuvo.

Un dato que también se debe tener en consideración es que CGE anunció una compensación extraordinaria por la interrupción del suministro. La empresa entregará un pago de $40 mil a quienes acrediten pérdida de alimento.

Esta semana informaron que el pago no requerirá boletas ni otros documentos de respaldo. Para solicitar el monto, los clientes podrán acudir a las oficinas presenciales o bien ingresar la petición el sitio web, call center, aplicación móvil o por WhatsApp.