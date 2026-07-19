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José Antonio Neme “se cuela” en la TV argentina y lanza mensaje sin filtro a colega: exigió explicaciones

“¿Me das el permiso de hacerte una pregunta?”, le dijo a Marley, el famoso conductor de Telefé.

Javier Méndez

José Antonio Neme “se cuela” en la TV argentina y lanza mensaje sin filtro a colega: exigió explicaciones

Esta semana José Antonio Neme se sinceró en pantalla. Durante la transmisión de Mucho Gusto, el periodista reveló su admiración por la cultura argentina y sus ganas de que la selección de Messi gane el Mundial 2026.

Yo no sé por qué hay una ‘argentinofobia’... como que todo el mundo (dice) ‘no, que pierdan’. Qué son picados, juegan bien, son competitivos, es un país entretenido”, explicó. “Se han bancado a cuanto ladrón les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan”, agregó.

La confesión del periodista no pasó desapercibida al otro lado de la cordillera. Usuarios argentinos reaccionaron en masa a las publicaciones del conductor con mensajes de agradecimiento y hospitalidad. Precisamente hoy, el rostro de televisión se encuentra en Nueva York junto a su madre para vivir de cerca la final de la cita mundialista.

Ahí, contra todo pronóstico, apareció incluso en la televisión argentina, específicamente en el espacio Por el mundo mundial de Telefé. Fiel a su estilo, aprovechó para mandar un mensaje.

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¿Me das el permiso de hacerte una pregunta? Esto es desde un chileno admirador y seguidor de la cultura artística", le lanzó a Marley, uno de los conductores más famosos del territorio vecino.

¿Qué pasó por la cabeza de Florencia Peña? ¿Cómo mata al papá de Messi en el mundial de Messi?“, cuestionó con acento argentino y tono juguetón. Aquella noticia de la conductora dio al vuelta al mundo.

Te pido disculpas, ella pensó que ya lo habían dicho todos y que a ella le estaban diciendo de las últimas. Entonces tiró, como diciendo: ‘ya saben todos lo que pasó’... un drama que se amplió demasiado, pero bueno, ya pasó”, le explicó el comunicador.

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