Lluvia, vientos y tormentas en Chile para esta semana: las regiones afectadas por nuevo sistema frontal del martes / ALFREDO ESTRELLA

La lluvia en Chile seguirá presente durante esta semana, luego del inteso sistema frontal que dejó complicaciones en distintas zonas del país.

La meteoróloga Arlette Chacón actualizó el pronóstico del tiempo para los próximos días y advirtió que las precipitaciones no terminarán de inmediato, ya que se vienen otros frentes de mal tiempo.

Lluvias para esta semana: qué regiones seguirán afectadas por el nuevo sistema frontal

Según explicó la especialista en 24 Horas, las lluvias se mantendrán este lunes 20 de julio en las regiones de Atacama y Coquimbo, dos de las zonas más afectadas por inundaciones, desbordes y problemas de conectividad.

En el caso de Freirina, una de las comunas golpeadas por el evento, Chacón adelantó que “las lluvias regresan el martes en la mañana”.

Aunque la intensidad del sistema comenzará a disminuir, la meteoróloga advirtió que desde este 21 de julio ingresará “otro sistema asociado con fuertes vientos”.

La inestabilidad también se mantendrá en Coquimbo y Valparaíso, donde, según la experta, seguirá presente el efecto del sistema anterior, reforzado por una baja presión que se aproxima.

Pronóstico de lluvia para Santiago y la zona central

En la Región Metropolitana, el pronóstico considera lluvias durante este lunes, con un peak cerca de las 11:00 horas.

“Durante el día, bajarán de intensidad, pero estarán constantes en toda la jornada. No será tan importante como la del viernes”, señaló Chacón.

Para el martes 21 de julio, la meteoróloga anticipó un escenario más intenso, con precipitaciones y viento que podría alcanzar hasta 40 kilómetros por hora.

Además, tanto la RM como Valparaíso se mantienen bajo atención por la posibilidad de tormentas eléctricas entre lunes y martes.

¿Dónde seguirá lloviendo en Chile esta semana?

De acuerdo con la actualización entregada por la experta, “las lluvias seguirán entre Atacama y el Maule”.

Ciudades como Rancagua, Curicó, Talca y Chillán tendrían condiciones similares durante los próximos días, con precipitaciones, viento e inestabilidad.

En el sur del país, en tanto, las lluvias comenzarían a sentirse con mayor fuerza desde el miércoles 22, marcando la continuidad de una semana activa en términos meteorológicos.