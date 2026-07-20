PDG presenta a su nueva presidenta en La Moneda y mantiene en suspenso votos por la megarreforma

La diputada Zandra Parisi (PDG) llegó hasta el Palacio de La Moneda acompañada de Denisse Catalán, la nueva presidenta del Partido de la Gente, para sostener una reunión protocolar con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Tras el encuentro, la parlamentaria explicó que el objetivo principal fue presentar formalmente a la nueva timonel de la colectividad, descartando tajantemente que se haya sellado un acuerdo por la megarreforma, proyecto que enfrentará su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

Sobre el cambio en la testera del partido, Parisi destacó el recambio generacional. “Lo que vine a hacer yo fue a presentar a nuestra presidenta, una mujer joven de 26 años con trayectoria en nuestro partido, desde la presidencia de la Juventud hasta la secretaría general. Siento que correspondía que el ministro Alvarado la conociera”, valoró la legisladora.

Suspenso ante la megarreforma

Consultada respecto a la definición de los votos del PDG para el proyecto de Reconstrucción Nacional, la diputada aclaró que la decisión aún no está tomada. Según detalló, la bancada sostuvo una extensa reunión telemática la noche del domingo, la cual se prolongó hasta la medianoche, enfocada en escuchar las urgencias de los parlamentarios que representan zonas afectadas por el sistema frontal en el norte y sur del país.

“Venir a hablar con el ministro hoy acerca de la megarreforma sería una cosa muy irresponsable porque tengo que escuchar a todos mis colegas”, sostuvo Parisi. Añadió que cada diputado se encuentra trabajando con su respectivo equipo legislativo evaluando si apoyarán el paso a una Comisión Mixta, resultados que posteriormente serán discutidos en conjunto frente a la bancada.

La exigencia del IVA en pañales y medicamentos

Otro de los puntos claves abordados por Parisi fue el acuerdo con el Gobierno para la devolución del IVA en pañales y medicamentos, una iniciativa que el PDG espera que avance de manera paralela a la tramitación de la megarreforma.

Aunque la parlamentaria descartó tener “una línea roja”, manifestó su confianza en que el Ejecutivo cumplirá su promesa. “El proyecto del IVA es una medida que llega directamente al bolsillo de los chilenos. Algunos se ríen, dicen que es muy poca plata, pero cuando no se tiene, no se podría decir si algo es mucho o poco”, argumentó.

Para graficar el impacto, la diputada ejemplificó con el gasto de la tercera edad: “Para un adulto mayor, gastar alrededor de $120.000 en pañales no es menor; estamos hablando de cerca del 50% de la PGU. Seamos un poquito más empáticos y humanos”. Finalmente, Parisi hizo un llamado a dejar las trincheras políticas para priorizar el crecimiento, el empleo y la reducción de las listas de espera en el país.