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VIDEO. “Le pedí que hiciera lo mismo”: Cucurella copió el ritual de otro campeón del mundo con España y le funcionó

Joan Capdevila, quien levantó la Copa del Mundo en 2010, reveló el encargo “secreto” que le hizo a Marc Cucurella antes de la final contra Argentina.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, reveló el encargo “secreto” que le hizo a Marc Cucurella antes de la final del Mundial 2026 disputada este domingo en el MetLife Stadium.

A través de sus redes sociales, el exlateral izquierdo explicó que hace 16 años enterró una moneda en la cancha antes de enfrentar a Países Bajos en la final del torneo planetario. Confiando en esta cábala, Capdevila le pidió a Cucurella que repitiera el mismo ritual antes del duelo contra Argentina.

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“Y ahora os cuento un secreto... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, escribió el exfutbolista español en su cuenta de X.

Además, Joan Capdevila publicó un video que muestra a Marc Cucurella enterrando la moneda en la cancha del MetLife Stadium, minutos antes de que arrancara el partido. La cábala volvió a funcionar, ya que España derrotó a Argentina y conquistó la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

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