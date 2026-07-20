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VIDEO. No se vio por TV: captan a asistente de Lionel Scaloni golpeando en la cara a jugador de España tras la final del Mundial

Roberto “Ratón” Ayala agredió a Dani Olmo en medio de los incidentes que se registraron sobre el terreno de juego.

Daniel Ramírez

Getty Images / Captura

Getty Images / Captura

La final del Mundial 2026 terminó con un ambiente de máxima tensión para Argentina. Tras caer ante España en el MetLife Stadium, la frustración se apoderó del plantel trasandino y varios de sus integrantes protagonizaron incidentes una vez finalizado el encuentro, empañando el cierre del torneo.

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Leandro Paredes. El volante argentino perdió el control tras el pitazo final y fue captado agrediendo a dos futbolistas españoles.

Sin embargo, los hechos de violencia no quedaron solo en los jugadores. Roberto “Ratón” Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, también fue captado protagonizando una agresión.

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En medio de los incidentes registrados sobre el terreno de juego, Roberto Ayala se acercó al delantero español Dani Olmo y le propinó un golpe en el rostro. La situación provocó la inmediata reacción del defensor Eric García, quien empujó al exfutbolista argentino para apartarlo y proteger a su compañero.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se viralizó en distintas plataformas, donde muchas personas condenaron el comportamiento del asistente de Lionel Scaloni.

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