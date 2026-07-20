El gesto de una figura de Argentina con Donald Trump que llamó la atención durante la premiación del Mundial

Durante la ceremonia de premiación del Mundial 2026, una acción de Cristian “Cuti” Romero acaparó las miradas una vez finalizada la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium. El defensor argentino protagonizó un breve, pero llamativo episodio durante la entrega de las medallas de plata.

En el escenario se encontraban el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes participaron del protocolo de premiación. Al momento de recibir su medalla, Romero saludó e intercambió unas palabras con Infantino antes de continuar su recorrido.

Sin embargo, el zaguero trasandino ignoró por completo a Trump: no le dio la mano ni cruzó miradas con el mandatario estadounidense cuando pasó por delante de él.

El gesto de “Cuti” Romero no tardó en hacerse viral, transformándose en uno de los momentos más comentados de la ceremonia posterior a la final del Mundial 2026.