La sentimental despedida que sacude a un club chileno: “Hoy me toca seguir un nuevo camino”

Esta semana regresa la acción en la Liga de Primera y muchos clubes han aprovechado el mercado de fichajes para reforzarse de cara a la segunda rueda, aunque también han habido salidas dolorosas.

Esto último es lo que le sucedió a Huachipato, que tuvo que dejar partir a Santiago Silva, volante uruguayo clave en el funcionamiento del equipo, que ahora jugará en Nacional de Montevideo.

El volante charrúa, campeón de la Copa Chile con los “acereros” en 2025, utilizó sus redes sociales para dejar una sentimental carta de despedida.

“Querido Huachi…Me toca despedirme de un club que fue mucho más que un equipo para mí. Solo tengo palabras de agradecimiento por todas las personas que conocí durante estos años. Me llevo amistades, momentos y recuerdos que quedarán conmigo para toda la vida", señaló el mediocampista de 27 años.

Silva arribó al elenco “siderúrgico” en 2024 proveniente de Danubio y, en los más de dos años que estuvo en Talcahuano, jugó 90 partidos, gran parte como titular, en los que pudo anotar cuatro goles.

“Hoy me toca seguir un nuevo camino, pero los seguiré apoyando siempre desde donde me toque estar. Les deseo lo mejor, porque sé que este club y su gente lo merecen. Gracias y hasta pronto, Huachipato”, cerró el volante.