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VIDEO. Lamine Yamal se burla de la polémica en la final del Mundial con cómica pancarta contra figura de Argentina

El delantero del Barcelona bromeó con la pelea de Leandro Paredes y Gavi.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Diego Souto

España es una fiesta por estas horas luego de la consagración en el Mundial 2026, hazaña que les permitirá bordar la segunda estrella en su camiseta.

El seleccionado ibérico aterrizó este martes en Madrid, donde las celebraciones los esperaban en la Plaza Cibeles, con un autobús descapotado que transportó al plantel por las calles, que estaban repletas de hinchas.

Fue allí donde Lamine Yamal recogió una pancarta con un peculiar mensaje: “Velada del Año 7. Paredes vs Gavi”.

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El escrito hace referencia al evento realizado por el streamer Ibai Llanos, quien anualmente organiza una velada donde influencers, actores, cantantes u otro tipo de artistas se enfrentan en combates de boxeo amateurs.

Por lo mismo y viendo la pelea que tuvieron tras terminar la final de la Copa del Mundo, Yamal bromea con realizar un combate de boxeo entre Leandro Paredes y Gavi, en una imagen que causó risas en España, pero que no fue bien recibida por los trasandinos.

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