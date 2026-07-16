FIFA abre una investigación contra Argentina por bandera de las Malvinas: la sanción que arriesga

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó celebraciones por el triunfo contra Inglaterra, sino también una nueva controversia. En medio de los festejos, varios jugadores de la “Albiceleste” exhibieron una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, situación que provocó la reacción de la FIFA.

Según informó AS, el ente rector del fútbol mundial abrió un expediente contra Argentina e inició una investigación por el hecho, que constituye una infracción a su reglamento disciplinario, el cual prohíbe expresamente las manifestaciones o gestos de carácter político durante las competiciones oficiales.

El principal implicado en el expediente es Giovani Lo Celso, quien fue captado colocando la pancarta sobre el césped tras el pitazo final. A partir de este jueves, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comenzará el análisis del caso, en un proceso que deberá resolverse rápidamente debido a la cercanía de la final del torneo.

Aunque el reglamento contempla diferentes tipos de sanciones, todo apunta a que la selección argentina recibiría únicamente una multa económica. También existe la posibilidad de imponer suspensiones a jugadores, pero, según los antecedentes y el corto tiempo para resolver el expediente, ese escenario parece poco probable.

Esta no sería la primera vez que la FIFA toma medidas por un hecho similar. En un amistoso disputado entre Argentina y Eslovenia en 2014, la selección sudamericana exhibió la misma pancarta y el caso terminó con una sanción económica de 33.000 dólares, sin afectar la disponibilidad de los futbolistas para los siguientes compromisos.

Ahora, la decisión queda en manos del ente presidido por Gianni Infantino, que deberá determinar si mantiene el criterio aplicado en casos anteriores o endurece su postura a pocos días del partido frente a España, este domingo 19 de julio, que definirá al nuevo campeón del mundo.