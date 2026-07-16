;

FIFA abre una investigación contra Argentina por bandera de las Malvinas: la sanción que arriesga

El ente rector del fútbol mundial abrió un expediente disciplinario contra la “Abiceleste” por la exhibición de una pancarta alusiva a las Islas Malvinas tras el triunfo ante Inglaterra. Se estudian dos posibles castigos.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / THOMAS COEX

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó celebraciones por el triunfo contra Inglaterra, sino también una nueva controversia. En medio de los festejos, varios jugadores de la “Albiceleste” exhibieron una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, situación que provocó la reacción de la FIFA.

Según informó AS, el ente rector del fútbol mundial abrió un expediente contra Argentina e inició una investigación por el hecho, que constituye una infracción a su reglamento disciplinario, el cual prohíbe expresamente las manifestaciones o gestos de carácter político durante las competiciones oficiales.

Revisa también:

ADN

El principal implicado en el expediente es Giovani Lo Celso, quien fue captado colocando la pancarta sobre el césped tras el pitazo final. A partir de este jueves, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comenzará el análisis del caso, en un proceso que deberá resolverse rápidamente debido a la cercanía de la final del torneo.

Aunque el reglamento contempla diferentes tipos de sanciones, todo apunta a que la selección argentina recibiría únicamente una multa económica. También existe la posibilidad de imponer suspensiones a jugadores, pero, según los antecedentes y el corto tiempo para resolver el expediente, ese escenario parece poco probable.

Esta no sería la primera vez que la FIFA toma medidas por un hecho similar. En un amistoso disputado entre Argentina y Eslovenia en 2014, la selección sudamericana exhibió la misma pancarta y el caso terminó con una sanción económica de 33.000 dólares, sin afectar la disponibilidad de los futbolistas para los siguientes compromisos.

Ahora, la decisión queda en manos del ente presidido por Gianni Infantino, que deberá determinar si mantiene el criterio aplicado en casos anteriores o endurece su postura a pocos días del partido frente a España, este domingo 19 de julio, que definirá al nuevo campeón del mundo.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad