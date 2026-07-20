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El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial ante España: “El dolor es muy grande, va a costar...”

El capitán de Argentina expresó su tristeza por la derrota, pero también se mostró orgulloso por el esfuerzo que hizo su equipo para llegar a la final de la Copa del Mundo.

Daniel Ramírez

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial ante España: “El dolor es muy grande, va a costar...”

El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial ante España: “El dolor es muy grande, va a costar...” / Europa Press Sports

Este lunes, Lionel Messi se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje luego de perder la final del Mundial 2026 ante España. El capitán de Argentina expresó su dolor por la derrota, pero también se mostró orgulloso del esfuerzo que hizo su equipo para volver a ser finalista de una Copa del Mundo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló el astro argentino en su cuenta de Instagram.

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“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, agregó el delantero de 39 años, quien cerró su participación en el Mundial 2026 con ocho goles y cuatro asistencias.

En la parte final de la publicación, Lionel Messi le dedicó breves palabras a la selección española. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó.

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