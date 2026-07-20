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En Colombia ponen por las nubes al nuevo refuerzo de Colo Colo: “Top de Sudamérica”

El arquero uruguayo Santiago Mele recibió tremendos elogios desde Colombia antes de sumarse a Colo Colo.

Daniel Ramírez

Cristián Alvarado

En Colombia ponen por las nubes al nuevo refuerzo de Colo Colo: “Top de Sudamérica”

En Colombia ponen por las nubes al nuevo refuerzo de Colo Colo: “Top de Sudamérica” / MACARENA CARVAJAL/AGENCIA UNO

Colo Colo encontró al arquero que buscaba para reforzar su plantel. El cuadro albo llegó a un acuerdo con Monterrey para fichar a Santiago Mele, golero uruguayo de 28 años, quien arribará a Macul en condición de préstamo.

Antes de jugar en Monterrey, el guardameta charrúa pasó por Junior de Barranquilla, donde se consolidó como una de las principales figuras del club. Ahí fue dirigido por el técnico colombiano Arturo Reyes, quien conversó con ADN Deportes y explicó las cualidades que, a su juicio, convierten a Santiago Mele en un portero de gran nivel.

“Santiago es un arquero sobresaliente en muchos aspectos. El juego con los pies lo hace bien, tiene una excelente ubicación, es bueno para descolgar centros y también es un arquero atajador. Es completo”, señaló el DT que hoy dirige a Deportivo Pereira.

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“Para mí, es un arquero top de Sudamérica. Lo demostró en el fútbol colombiano, donde rápidamente fue catalogado como el mejor portero de la liga”, agregó Reyes sobre el meta uruguayo que llegará a Colo Colo.

En la misma línea, aseguró que “por sus características, Mele es arquero de equipo grande. Cuando lo necesitan, él responde. También está acostumbrado a jugar internacionalmente”.

“Santiago Mele es un ganador. Siempre que llega a un club, busca conseguir títulos. Me alegra muchísimo por él. Creo que Colo Colo se lleva a un gran arquero”, concluyó el entrenador colombiano.

ADN

Santiago Mele en el Mundial 2026 / Getty Images / Eston Parker/ISI Photos

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