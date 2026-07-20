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Sistema frontal golpea a un histórico estadio en Chile: “La reparación será cercana a los $150 millones”

Roberto Neira, alcalde de Temuco, conversó con ADN Deportes y entregó detalles sobre los graves daños que sufrió el Estadio Germán Becker debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la Región de La Araucanía.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Álvaro Choupay

Agencia Uno

Agencia Uno / AgenciaUno

El sistema frontal que afecta a Chile también ha dejado consecuencias; en el fútbol. El Estadio Germán Becker, uno de los recintos más emblemáticos del país y casa de Deportes Temuco, sufrió importantes daños debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la Región de La Araucanía.

La situación quedó registrada en distintos videos que se viralizaron en redes sociales, donde se observa el desprendimiento de tres paños de la techumbre del recinto a raíz del intenso temporal que golpea a la zona.

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Al respecto, Roberto Neira, alcalde de Temuco, conversó con ADN Deportes y entregó detalles sobre los trabajos de reparación del recinto. “Efectivamente el estadio sufrió por segunda oportunidad daños en sus lonas. Es lo mismo que sucedió este jueves con los altos vientos que tuvimos acá, cercanos a los 90 kilómetros", comentó.

En esa línea, la autoridad explicó que “alrededor de tres lonas que cubren el Estadio German Becker sufrieron daños completos. Esto significa una reparación que va a alcanzar un monto cercano o superior a los 150 millones de pesos. Nosotros estamos en este instante haciendo las últimas revisiones técnicas porque vamos a tener que licitar ese espacio para su reparación".

“Tenemos seguros comprometidos, pero estos nunca alcanzan a cubrir las pólizas el daño completo, por lo cual ahora estamos haciendo nosotros los cálculos para proceder a hacer la licitación y reparar este emblemático estadio“, añadió.

El aviso a Deportes Temuco

Respecto a los tiempos de reparación del Estadio Germán Becker, el alcalde de Temuco llamó a la tranquilidad y aseguró que el recinto no será cerrado, por lo que, hasta ahora, Deportes Temuco podrá disputar con normalidad sus partidos en la Primera B.

“El estadio sigue en funcionamiento, solo una parte de la Galería Cautín no va a estar protegida por temas de lluvia. Si no hubiese alguna orden de parte de la delegación presidencial de alguna suspensión producto de alguna otra situación que pueda afectar a la región o al sur de Chile, el estadio sigue en funcionamiento”, afirmó Neira.

“Esto va a tardar aproximadamente unos dos o tres meses para reparación, porque eso es más o menos lo que demoramos la vez pasada producto del proceso solicitatorio que tenemos que llevar adelante, la adjudicación, después la empresa que inicie los trabajos y su término. Así que calculamos que aquí al mes de septiembre eso debería estar reparado", sentenció.

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