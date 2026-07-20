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Continúa el sistema frontal en Chile: ¿Me pueden despedir o descontar el día si no voy a trabajar por las lluvias?

La Dirección del Trabajo (DT) recordó los derechos que tienen los trabajadores y las obligaciones que tienen los empleadores cuando las condiciones climáticas ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Sebastián Escares

Continúa el sistema frontal en Chile: ¿Me pueden despedir o descontar el día si no voy a trabajar por las lluvias?

Continúa el sistema frontal en Chile: ¿Me pueden despedir o descontar el día si no voy a trabajar por las lluvias? / Agencia Uno

Las intensas precipitaciones continúan marcando el inicio de esta semana en buena parte del país, especialmente en sectores de la zona centro-norte de Chile.

Producto de las lluvias y las consecuencias de las mismas, diversas regiones del país han optado por suspender las clases (revisar acá).

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No obstante, muchos trabajadores del país se preguntan sobre qué podría pasarles si es que, producto de las lluvias, no pueden asistir a trabajar.

¿Qué pasa si no puedes ir a trabajar por las lluvias?

Frente al escenario de las intensas lluvias, la Dirección del Trabajo (DT) recordó los derechos que tienen los trabajadores y las obligaciones que tienen los empleadores y lo que establece la legislación laboral cuando las condiciones climáticas ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores en Chile.

En primer lugar, el director nacional del Trabajo, David Oddó, especificó que “si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar”.

En ese sentido, la autoridad explicó que las actividades laborales deben retomarse una vez que existan las condiciones seguras para hacerlo. “Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”, detalló Oddó.

Obligaciones de los empleadores

Paralelamente, la DT señaló que los empleadores deben, obligatoriamente, adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de sus trabajadores. “Si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar”, explicó David Oddó.

La institución habilitó un canal de denuncias relacionadas con posibles incumplimientos laborales producto del sistema frontal. Los trabajadores podrán hacerlo a través del correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl. Adicionalmente, se pueden realizar consultas en el sitio web de la Dirección del Trabajo o llamando al 600 450 4000.

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