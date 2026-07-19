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Sistema frontal obliga a ampliar suspensión de clases en Chile: nuevas comunas se suman a la medida para este lunes 20 de julio

La información la confirmó le ministro del Interior, Claudio Alvarado, en las dependencias de Senapred.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Pablo Ovalle Isasmendi

Las suspensiones de clases continúan expandiéndose en el país debido al avance del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte.

Luego de que el Gobierno confirmara la cancelación de actividades escolares en la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco (Atacama) y la zona continental de Valparaíso, las autoridades resolvieron extender la medida a nuevas comunas por razones preventivas.

La decisión responde al riesgo de remociones en masa, activación de quebradas, desbordes de cauces y problemas de conectividad que podrían poner en peligro el traslado de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

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Además, el Colegio de Profesoras y Profesores había solicitado ampliar la suspensión de clases hacia otras zonas del país, argumentando que la prioridad debía ser la seguridad de las comunidades educativas frente al pronóstico de nuevas lluvias.

En ese contexto, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana informó la suspensión de clases, con recuperación posterior, para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos educacionales de la comuna de San José de Maipo, tanto públicos como privados. La medida se suma a las acciones preventivas adoptadas durante la jornada para enfrentar los efectos del temporal.

Posteriormente, tras una nueva reunión de emergencia encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en las dependencias de Senapred, el Gobierno anunció que la suspensión de clases también se Las suspensiones de clases continúan expandiéndose en el país debido al avance del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte. Luego de que el Gobierno confirmara la cancelación de actividades escolares en la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco (Atacama) y la zona continental de Valparaíso, las autoridades resolvieron extender la medida a nuevas comunas por razones preventivas.

La decisión responde al riesgo de remociones en masa, activación de quebradas, desbordes de cauces y problemas de conectividad que podrían poner en peligro el traslado de estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Además, el Colegio de Profesoras y Profesores había solicitado ampliar la suspensión de clases hacia otras zonas del país, argumentando que la prioridad debía ser la seguridad de las comunidades educativas frente al pronóstico de nuevas lluvias.

Las nuevas comunas sin clases

En ese contexto, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana informó la suspensión de clases, con recuperación posterior, para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos educacionales de la comuna de San José de Maipo, tanto públicos como privados.

Posteriormente, tras una nueva reunión de emergencia encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en las dependencias de Senapred, el Gobierno anunció que la suspensión de clases también se extenderá a Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, en la provincia de Copiapó, región de Atacama.

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