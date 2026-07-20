Clientes afectados por cortes de luz recibirán compensación: Chilquinta pagará desde $40 mil
Revisa quiénes pueden obtener el beneficio y cómo solicitarlo.
Los prolongados cortes de luz que dejó el sistema frontal motivaron a Chilquinta a anunciar un plan de compensación para los clientes que sufrieron pérdidas de alimentos producto de las interrupciones del suministro eléctrico.
La empresa informó que entregará una compensación desde $40.000 a quienes hayan resultado afectados por cortes de energía ocurridos entre el 15 y el 20 de julio.
Además, explicó que los clientes cuyas pérdidas superen ese monto podrán solicitar una evaluación adicional, con el objetivo de revisar cada caso y determinar si corresponde una compensación mayor.
¿Quiénes podrán recibir los $40 mil?
El beneficio está dirigido a los clientes de Chilquinta que perdieron alimentos debido a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico registradas durante el reciente sistema frontal.
Revisa también
Para acceder, los afectados deberán ingresar una solicitud a través del sitio web (AQUÍ) de la compañía y contar con su número de cliente al momento de realizar el trámite.
La empresa precisó que esta medida aplica para los cortes de suministro ocurridos entre el 15 y el 20 de julio, período marcado por las intensas lluvias y los problemas en el servicio eléctrico en distintas zonas del país.
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