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Más de 300 mil clientes están sin luz en Chile: revisa cuál es la región más afectada por los cortes

El balance actualizado a las 09:00 horas reporta 318.714 clientes sin suministro eléctrico.

Cristóbal Álvarez

Más de 300 mil clientes están sin luz en Chile: revisa cuál es la región más afectada por los cortes

Más de 300 mil clientes están sin luz en Chile: revisa cuál es la región más afectada por los cortes / Getty Images

En medio de la emergencia preventiva declarada por el sistema frontal, un total de 318.714 clientes permanecían sin suministro eléctrico en Chile durante la mañana de este jueves. El balance, actualizado a las 09:00 horas, da cuenta de interrupciones en 16 regiones del país.

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La situación más crítica se concentra en La Araucanía, con 138.169 clientes afectados, seguida por Biobío, con 87.967. Más atrás aparecen la región Metropolitana, con 18.772; Maule, con 18.314; y Valparaíso, con 17.951 hogares y recintos sin electricidad.

El reporte también registra 10.943 clientes sin luz en O’Higgins, 10.639 en Los Ríos, 10.090 en Ñuble, 2.128 en Coquimbo, 2.056 en Los Lagos y 1.623 en Atacama. A ellos se suman 45 en Aysén, ocho en Tarapacá, cuatro en Arica y Parinacota, cuatro en Antofagasta y uno en Magallanes.

El Gobierno declaró una emergencia preventiva en diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, vigente entre el 13 y el 21 de julio, debido a las posibles consecuencias del evento meteorológico que afecta a gran parte del territorio nacional.

Ante este escenario, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas del sector a reforzar sus planes de contingencia, aumentar las brigadas en terreno y mantener operativos sus canales de atención, con especial énfasis en los pacientes electrodependientes y en la reposición oportuna del servicio

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