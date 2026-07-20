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El millonario golpe que dejó el sistema frontal: comercio estima pérdidas de hasta US$25 millones

La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el impacto económico seguirá aumentando y llamó al Ejecutivo a implementar medidas de apoyo.

Javiera Rivera

El millonario golpe que dejó el sistema frontal: comercio estima pérdidas de hasta US$ 25 millones

El millonario golpe que dejó el sistema frontal: comercio estima pérdidas de hasta US$ 25 millones / Hans Scott

Tras el sistema frontal que afectó a gran parte del país, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió que ha generado un fuerte impacto económico, con pérdidas de hasta US$25 millones.

De acuerdo con el gremio, las mayores afectaciones se concentran en las 31 comunas más golpeadas por la emergencia, donde el comercio minorista ya acumula pérdidas superiores a US$14,3 millones.

La Región de Coquimbo aparece como la zona más perjudicada, concentrando cerca de dos tercios de las pérdidas estimadas. También se registran importantes daños en Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía.

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La CNC explicó que el mayor impacto recayó sobre pequeños comercios como almacenes, panaderías, restaurantes, cafeterías, farmacias independientes y peluquerías, muchos de los cuales sufrieron inundaciones o extensos cortes de electricidad.

Frente a este escenario, el gremio solicitó al Gobierno un plan extraordinario de apoyo para las pymes. Entre las medidas propuestas figuran la suspensión o condonación temporal de intereses y multas por atrasos tributarios.

Asimismo, la organización planteó un subsidio temporal para ayudar a las pequeñas empresas a mantener el empleo durante la emergencia, advirtiendo que entregar liquidez será clave para evitar el cierre de negocios.

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