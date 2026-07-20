FOTO. Gobierno suspende clases en cuatro regiones del país por emergencia meteorológica para este martes 21 de julio
La medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas tras el impacto del temporal.
Ante las complejas condiciones meteorológicas y los estragos provocados por el reciente sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, las autoridades confirmaron la suspensión de clases para diversos establecimientos educacionales con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y familias.
El detalle de la medida se aplicará según la siguiente programación por zona y fecha.
Clases normales en el resto del país
Las autoridades recalcaron que en el resto de las regiones y comunas del territorio nacional las actividades escolares se desarrollarán con total normalidad.
Se insta a los apoderados y comunidades a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones de la emergencia.
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