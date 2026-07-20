Ante las complejas condiciones meteorológicas y los estragos provocados por el reciente sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, las autoridades confirmaron la suspensión de clases para diversos establecimientos educacionales con el objetivo de resguardar la integridad de estudiantes, docentes y familias.

El detalle de la medida se aplicará según la siguiente programación por zona y fecha.

Clases normales en el resto del país

Las autoridades recalcaron que en el resto de las regiones y comunas del territorio nacional las actividades escolares se desarrollarán con total normalidad.

Se insta a los apoderados y comunidades a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones de la emergencia.