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FOTOS. “Los reyes de todos los tiempos”: prensa española ‘se agranda’ tras quedarse con el Mundial 2026

Los medios europeos celebran con todo la obtención del título ante Argentina.

Gonzalo Miranda

España se quedó con el Mundial 2026 | Getty Images

España se quedó con el Mundial 2026 | Getty Images

Con un agónico gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, España derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium, consagrándose campeona del mundo por segunda vez en su historia y modificando el selecto orden de la gloria del fútbol global.

Dieciséis años después de aquella mítica noche en Johannesburgo 2010, la “Furia Roja” liderada por figuras emergentes como Lamine Yamal vuelve a tocar el cielo.

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Con la victoria, y como era esperar, la sensacionalista prensa española se descuadró con sus titulares, como por ejemplo Marca, que no tuvo pelos en los dedos para escribir “¡Los reyes de todos los tiempo!“. En la misma línea se mostró AS España con un categórico “como la primera vez”.

Por otra parte, los medios catalanes fueron un poco más moderados, como Sport que escribió “España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón (Ferrán Torres)“, mientras que Mundo Deportivo tituló un sencillo ”¡España, campeona del mundo!“.

Con este segundo título, España abandona el último escalón de los ganadores (donde permanecía junto a Inglaterra) e ingresa formalmente al grupo de selecciones con múltiples estrellas.

Ahora comparte el quinto puesto histórico de la competición junto a potencias de la talla de Francia y Uruguay, todos con dos trofeos en sus vitrinas

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