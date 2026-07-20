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Presidente Kast viaja a Coquimbo y pide a las autoridades priorizar la emergencia: “Ya habrá oportunidad para la autocrítica”

Previo a su vuelo hacia la zona afectada, el Mandatario defendió el despliegue del Gobierno y llamó a las autoridades locales a trabajar unidas.

Mario Vergara

Prensa Presidencia

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Previo a emprender su viaje hacia la Región de Coquimbo, el Presidente José Antonio Kast hizo un enfático llamado a centrar todos los esfuerzos en enfrentar los estragos del sistema frontal, dejando en un segundo plano las críticas surgidas desde el mundo político y municipal por la respuesta del Gobierno.

Los cuestionamientos apuntaban principalmente a los tiempos y la presunta tardanza con la que el Ejecutivo decretó el Estado de Excepción de Catástrofe en la zona norte del país. Frente a este escenario, el Mandatario abordó la controversia durante una conversación de 12 minutos con el medio local Mi Radio de La Serena.

“Nuestra institucionalidad opera en base a lo que es Senapred, al Cogrid, siempre monitoreada por el ministro del Interior, el subsecretario del Interior”, comenzó explicando el Jefe de Estado, revelando que ya sostuvo diálogos directos con el gobernador regional y los alcaldes de La Serena, Coquimbo y Ovalle. “Señalarles que los recursos van a estar disponibles, que es la primera urgencia, y que esto del Estado de Excepción nos permite también ver la etapa de la reconstrucción”, afirmó.

Despliegue ministerial y “oportunidad para la autocrítica”

El Presidente Kast defendió el actuar preventivo del Gobierno, destacando que ya se encuentran en el terreno los titulares de Obras Públicas, Vivienda y Economía. Además, confirmó que a las medidas ya adoptadas se sumará prontamente una alerta sanitaria.

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Consultado directamente sobre si La Moneda debe hacer un mea culpa por la demora en la declaración constitucional, el Mandatario optó por poner paños fríos. “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo diría que más allá del tema de las diferencias que pueden haber en cómo se enfrenta la emergencia, estamos todos desplegados en terreno”, sentenció.

“Yo lo único que pido es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe. Ya habrá oportunidad para hacer las críticas, autocríticas”, reforzó Kast, reconociendo que tras 36 horas de un temporal incesante a lo largo de 10 regiones, “el cansancio va generando tensión”.

Acciones inmediatas en la zona cero

Finalmente, la máxima autoridad del país enumeró los avances logrados hasta el momento para mitigar el impacto del sistema frontal en la población afectada.

“Los puentes de aire están funcionando, el hospital de emergencia se está instalando, las operaciones en temas de electricidad (...) se han tratado de abordar”, detalló, instando a las autoridades a trabajar unidas. Minutos después de estas declaraciones, el Mandatario inició su vuelo hacia Coquimbo, acompañado por los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros, y de Salud, May Chomali.

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