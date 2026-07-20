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Violento robo a la salida de un banco en San Miguel: detective quedó sobre capó de auto y baleó a tres delincuentes

La funcionaria respondió con su arma de servicio cuando los delincuentes intentaron atropellarla tras un robo a la salida de un banco.

Nelson Quiroz

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Un violento robo frustrado a la salida de un banco se registró la tarde de este lunes en la comuna de San Miguel, luego de que una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) enfrentara a un grupo de delincuentes que intentó asaltarla.

De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana, la detective utilizó su arma de servicio, dejando a tres sujetos lesionados.

Según los primeros antecedentes conocidos por ADN.cl, el hecho ocurrió en la intersección de Gran Avenida con calle Lazo, frente al restaurante Chilenazo. Durante el asalto, los delincuentes habrían intentado atropellar a la funcionaria, quien terminó aferrada al capó del vehículo mientras este avanzaba varios metros.

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Es más, es en ese contexto en donde la detective habría hecho uso de su arma de fuego para frustrar el delito.

Hasta el lugar concurrieron equipos de la PDI y de la Fiscalía Metropolitana, que realizan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos. Al cierre de esta publicación, el sitio del suceso seguía siendo periciado y las autoridades aún no entregaban una vocería oficial.

Producto del procedimiento policial, TransporteInforma reportó la suspensión del tránsito en calle Lazo, entre Santa Albina y Gran Avenida, además de restricciones de pistas en el sector, generando congestión vehicular. La investigación permanece en desarrollo.

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