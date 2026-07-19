Suspenden las clases en San José de Maipo este lunes 20 de julio: comuna de la Región Metropolitana se suma a medida por lluvias / Pablo Ovalle Isasmendi

Las medidas preventivas por el sistema frontal continúan ampliándose en el país.

Luego de que el Gobierno decretara la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco (Atacama) y la zona continental de Valparaíso, nuevas decisiones comenzaron a adoptarse a nivel local debido a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La cancelación de actividades escolares responde al riesgo de remociones en masa, activación de quebradas, desbordes de cauces y problemas de conectividad que podrían afectar el traslado seguro de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

En ese contexto, el Colegio de Profesoras y Profesores también solicitó al Ejecutivo ampliar la suspensión de clases hacia otras zonas del país, insistiendo en que la seguridad de las comunidades educativas debe ser la prioridad.

Durante la tarde de este domingo, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana informó la suspensión de clases, con recuperación posterior, en la comuna de San José de Maipo.

La medida regirá durante este lunes 20 de julio y aplica a todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto de sostenedores públicos como privados.

La decisión se suma a las acciones preventivas adoptadas por las autoridades frente al avance del sistema frontal, que mantiene bajo monitoreo a distintas zonas del centro del país. Desde el Gobierno han señalado que las medidas seguirán evaluándose de acuerdo con la evolución del evento meteorológico y los informes técnicos de los organismos especializados.