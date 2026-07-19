;

Suspenden las clases en San José de Maipo este lunes 20 de julio: comuna de la Región Metropolitana se suma a medida por lluvias

La Seremi de Educación confirmó la suspensión, la cual contará con recuperación posterior.

Nelson Quiroz

Suspenden las clases en San José de Maipo este lunes 20 de julio: comuna de la Región Metropolitana se suma a medida por lluvias

Suspenden las clases en San José de Maipo este lunes 20 de julio: comuna de la Región Metropolitana se suma a medida por lluvias / Pablo Ovalle Isasmendi

Las medidas preventivas por el sistema frontal continúan ampliándose en el país.

Luego de que el Gobierno decretara la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco (Atacama) y la zona continental de Valparaíso, nuevas decisiones comenzaron a adoptarse a nivel local debido a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La cancelación de actividades escolares responde al riesgo de remociones en masa, activación de quebradas, desbordes de cauces y problemas de conectividad que podrían afectar el traslado seguro de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Revisa también

ADN

En ese contexto, el Colegio de Profesoras y Profesores también solicitó al Ejecutivo ampliar la suspensión de clases hacia otras zonas del país, insistiendo en que la seguridad de las comunidades educativas debe ser la prioridad.

Durante la tarde de este domingo, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana informó la suspensión de clases, con recuperación posterior, en la comuna de San José de Maipo.

La medida regirá durante este lunes 20 de julio y aplica a todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto de sostenedores públicos como privados.

La decisión se suma a las acciones preventivas adoptadas por las autoridades frente al avance del sistema frontal, que mantiene bajo monitoreo a distintas zonas del centro del país. Desde el Gobierno han señalado que las medidas seguirán evaluándose de acuerdo con la evolución del evento meteorológico y los informes técnicos de los organismos especializados.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad