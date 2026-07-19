El ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó un diagnóstico crítico de la emergencia provocada por el sistema frontal en la Región de Coquimbo, donde se desplegó como enlace presidencial, y advirtió que los efectos del temporal requerirán importantes inversiones en infraestructura, vivienda y manejo de aguas lluvias.

En conversación con Radio ADN, el secretario de Estado señaló que la situación en la zona continúa siendo compleja debido a la intensidad de las precipitaciones y las características geográficas de la región.

X Ampliar

“Está bastante complicada la situación, está lloviendo mucho. Tenemos calles anegadas, caminos cortados y localidades aisladas”, explicó la autoridad del Ejecutivo, quien detalló que durante su recorrido visitó sectores afectados en Ovalle y Coquimbo, incluyendo viviendas con daños por inundaciones y a familias afectadas por el desplome de una grúa.

El ministro destacó que uno de los principales desafíos será la recuperación de la conectividad, debido a cortes en rutas y daños provocados por remociones en masa. “Estuvimos apoyando el trabajo de despeje para conectar Trapiche con Ovalle, una localidad de mil habitantes que estaba aislada completamente”, relató.

Sin embargo, advirtió que los problemas no solo están relacionados con la emergencia inmediata, sino también con déficits históricos de infraestructura. “Lo que me ha preocupado mucho a mí son los colectores de agua lluvia, que es algo que tenemos por décadas atrasado”, afirmó.

Según explicó, la falta de sistemas adecuados de evacuación provoca que las inundaciones terminen afectando también las redes sanitarias. “Cuando se rebalsan las aguas lluvias, se rebalsan también las matrices de alcantarillado, y las casas se inundan con aguas servidas”, sostuvo.

¿Estado de catástrofe?

Respecto a la solicitud de autoridades locales para decretar zona de catástrofe, el ministro Poduje indicó que esa decisión corresponde al Ministerio del Interior, pero reconoció que la magnitud del evento requerirá una respuesta estatal importante.

“Las inversiones que vamos a tener que hacer acá para reparación de caminos, para bombeo de agua lluvia y eventualmente para casas van a ser inversiones importantes”, señaló.

El secretario de Estado además apuntó a un problema de planificación territorial, especialmente por viviendas ubicadas en sectores expuestos a riesgos naturales. “Lo que más me preocupa hoy día son las parcelas de agrado y todos estos loteos irregulares, que están dispersos en cualquier parte, incluyendo zonas de riesgo”, afirmó.

Finalmente, el titular de Vivienda aseguró que el Gobierno deberá concentrarse en la etapa posterior al temporal, con catastros de viviendas dañadas y apoyo directo a las familias afectadas. “Los municipios son muy importantes porque tienen la capacidad de desplegar equipos en cada vivienda y desde ahí nosotros vamos centralizando la información y direccionando las ayudas”, concluyó.