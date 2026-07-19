El tren de sistemas frontales no se detiene: Santiago tendrá nuevas lluvias durante las próximas semanas

La Región Metropolitana volverá a enfrentar un escenario marcado por las precipitaciones durante los próximos días, en medio de una seguidilla de sistemas frontales que mantendrían activo el patrón lluvioso en la zona central al menos hasta la primera mitad de agosto.

Según las proyecciones meteorológicas, un nuevo frente ingresará este lunes 20 de julio, dejando lluvias en Santiago tras el paso del último temporal que afectó a distintas regiones del país.

El pronóstico indica que las precipitaciones comenzarán con chubascos débiles durante la noche del domingo y aumentarán su intensidad durante la mañana, para luego comenzar a disminuir hacia la tarde.

Para la capital se estiman acumulados de entre 25 y 35 milímetros durante este evento.

Sin embargo, las lluvias no terminarían ahí. Los modelos anticipan el ingreso de nuevos sistemas frontales durante la próxima semana, con especial atención en la zona central debido a la saturación de los suelos tras las recientes precipitaciones.

Según MeteoRed, para el miércoles 22 se proyecta otro episodio que podría dejar entre 10 y 15 milímetros de agua caída en Santiago, además de nuevas nevadas en sectores cordilleranos.

Posteriormente, se esperan otros frentes hacia el viernes 24 y domingo 26, con mayor impacto entre las regiones del Maule y Biobío, aunque manteniendo condiciones inestables en la zona central.

De acuerdo con los análisis meteorológicos basados en modelos internacionales, el corredor de sistemas frontales permanecería abierto hacia el Norte Chico, la zona central y el sur de Chile durante las próximas semanas, con lluvias por sobre los valores habituales para la época.

El escenario también favorecería la acumulación de nieve en la cordillera, donde las recientes nevadas han permitido aumentar las reservas hídricas para la próxima temporada estival.

No obstante, las autoridades mantienen vigilancia por los posibles efectos de nuevos eventos de lluvia en sectores con terrenos saturados y riesgo de deslizamientos.