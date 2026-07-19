Colegio de Profesores pide ampliar suspensión de clases por nuevas lluvias en Chile: “Hay que actuar preventivamente” / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Luego que se confirmara la suspensión de clases en algunas zonas del país para este lunes 20 de julio, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, pidió al Gobierno evaluar una cancelación en más zonas que podrían verse afectadas por las nuevas precipitaciones pronosticadas para las próximas horas, argumentando que la prioridad debe ser resguardar la seguridad de las comunidades educativas.

El dirigente gremial aseguró que ya planteó su preocupación al Ejecutivo y sostuvo que, ante los riesgos asociados al sistema frontal, se requiere una respuesta preventiva.

Gobierno confirma suspensión de clases en siete regiones Ampliar

“Nosotros creemos que hay que actuar preventivamente. Le he planteado que el Gobierno evalúe la posible suspensión de clases si acaso se confirma ese pronóstico”, señaló Aguilar.

El presidente del gremio docente advirtió que eventos registrados durante temporales anteriores, como caída de árboles, daños en techumbres y calles con dificultades para el transporte, representan un riesgo para estudiantes y trabajadores de la educación.

“La preocupación central que tenemos que tener es la seguridad de los niños y niñas. Para nosotros eso es fundamental”, afirmó.

Aguilar también puso énfasis en las dificultades de traslado que podrían enfrentar profesores y profesoras, considerando que muchos deben recorrer largas distancias para llegar a sus establecimientos. “También es probable que, si se confirma el pronóstico de lluvias intensas, tengan problemas para movilizarse”, agregó.

La solicitud de ampliación Colegio de Profesores ocurre en medio del avance de un sistema frontal que mantiene en alerta a distintas regiones del país.

En ese contexto, el Gobierno confirmó la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco en Atacama y la zona continental de Valparaíso, como medida preventiva ante posibles remociones en masa, desbordes de ríos y activación de quebradas.

Desde el Ejecutivo señalaron que las decisiones se adoptan considerando los antecedentes técnicos disponibles y la evolución del fenómeno meteorológico.