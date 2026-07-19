;

La reacción de Claudio Bravo ante el triunfo de España sobre Argentina en el Mundial 2026

El exportero de la selección chilena felicitó a los hispanos por la victoria en un mensaje que varios interpretaron como un “palo” a los trasandinos.

Carlos Madariaga

La reacción de Claudio Bravo ante el triunfo de España sobre Argentina en el Mundial 2026

La reacción de Claudio Bravo ante el triunfo de España sobre Argentina en el Mundial 2026 / Agencia Uno / Getty

Las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar tras el título que logró España en el Mundial 2026.

A ello hay que sumar a algunos referentes en Chile, tal como ocurrió con el exportero Claudio Bravo.

Revisa también:

ADN

A través de su cuenta en “X”, quien hace 10 años levantara el título de la Copa América Centenario en el mismo estadio en que hoy los hispanos ganaron su segunda Copa del Mundo los felicitó.

Todo en un corto pero contundente mensaje, que varios interpretaron como un “palo” a Argentina por su despliegue defensivo.

“Ganó el fútbol”, recalcó Claudio Bravo, ganándose los aplausos de la mayoría de quienes le comentaron el posteo.

La postura del “Capitán América” también fue replicada por otros ilustres exfutbolistas, casi con las mismas palabras.

De hecho, el mensaje de Claudio Bravo solo se diferencia del del exvolante Toni Kroos por el idioma, pues también coincidió en el análisis breve, pero contundente: “Ganó el fútbol”.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad