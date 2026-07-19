La reacción de Claudio Bravo ante el triunfo de España sobre Argentina en el Mundial 2026 / Agencia Uno / Getty

Las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar tras el título que logró España en el Mundial 2026.

A ello hay que sumar a algunos referentes en Chile, tal como ocurrió con el exportero Claudio Bravo.

A través de su cuenta en “X”, quien hace 10 años levantara el título de la Copa América Centenario en el mismo estadio en que hoy los hispanos ganaron su segunda Copa del Mundo los felicitó.

Todo en un corto pero contundente mensaje, que varios interpretaron como un “palo” a Argentina por su despliegue defensivo.

“Ganó el fútbol”, recalcó Claudio Bravo, ganándose los aplausos de la mayoría de quienes le comentaron el posteo.

Ganó el fútbol 👏🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 19, 2026

La postura del “Capitán América” también fue replicada por otros ilustres exfutbolistas, casi con las mismas palabras.

De hecho, el mensaje de Claudio Bravo solo se diferencia del del exvolante Toni Kroos por el idioma, pues también coincidió en el análisis breve, pero contundente: “Ganó el fútbol”.