Chile también hizo historia en el Mundial: este fue el inesperado récord que logró el país sin jugar / Lighthouse Films

Chile no estuvo presente en la cancha durante el Mundial 2026, pero sí fue protagonista de un récord que dejó el torneo fuera del fútbol.

Y es que la música marcó un antes y un después en la Copa del Mundo, y los fanáticos nacionales se sumaron con fuerza a este fenómeno global.

Según datos de Spotify, esta fue la edición más musical de la historia. Durante el campeonato, los usuarios crearon más de 219 mil playlists con “World Cup” en el título, casi tres veces más que en el Mundial de Qatar 2022.

El fenómeno también quedó reflejado en las reproducciones. Las playlists relacionadas con el fútbol superaron los 172 millones de streams a nivel mundial, lo que representa un aumento del 275% respecto al torneo anterior.

Entre las canciones más escuchadas destacó “Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy, que se convirtió en el himno oficial del Mundial con 138 millones de reproducciones durante la competencia.

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En Chile, además, tanto “Dai Dai” como el clásico “Wonderwall”, de Oasis, lograron instalarse en el Top 50 de Spotify, demostrando que la pasión por el torneo también se vivió con intensidad entre los oyentes nacionales, pese a la ausencia de La Roja.

Pero la presencia chilena no quedó solo en los audífonos. El cantante Kidd Voodoo participó en las actividades previas al partido entre México y Sudáfrica, mientras que la artista palestino-chilena Elyanna fue parte de la ceremonia inaugural realizada en Canadá.

A ellos se sumó la cantante emergente August Nazer, quien integró el espectáculo del Visa Infinite Lounge durante el encuentro entre Inglaterra y Noruega, llevando talento chileno a uno de los escenarios más importantes del Mundial.