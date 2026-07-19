;

VIDEO. Scaloni desliza su posible salida de la banca de Argentina: “No sé si se pueda hacer algo tan grande”

El DT argentino no escondió su emoción en la conferencia de prensa tras perder la final del Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Scaloni desliza su posible salida de la banca de Argentina: “No sé si se pueda hacer algo tan grande”

Scaloni desliza su posible salida de la banca de Argentina: “No sé si se pueda hacer algo tan grande” / MB Media

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, analizó en conferencia de prensa la caída de su equipo en la final del Mundial 2026.

“Si no llegas en las mejores condiciones, lo puedes padecer, pero si había un equipo que podía dejar el partido abierto eramos nosotros. Estoy orgulloso de cómo hemos competido. Nos toca la parte triste, pero hay que levantarse y seguir”, reconoció, intentando sacar cuentas alegres del proceso que ha liderado desde 2018.

Revisa también:

ADN

“Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute un subcampeonato. Es un triunfo también. La gente es consciente de lo que se ha conseguido. Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario. Este grupo han sido unos guerreros, competimos contra un gran equipo”, comentó el exdefensor, que apuntó a mantenerse en el cargo al menos hasta diciembre, cuando expira su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Tengo la necesidad de pensar, no sé si se pueda hacer algo tan grande como esto. Estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad”, dijo Scaloni, dejando entrever la chance de dejar el cargo.

“Este es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar”, planteó, ya sin contener el llanto al cierre de su última respuesta.

“Este es un lugar maravilloso, soñado, que en mi vida pensé que podíamos estar. Para seguir, se necesita resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma”, cerró Lionel Scaloni.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad