Scaloni desliza su posible salida de la banca de Argentina: “No sé si se pueda hacer algo tan grande” / MB Media

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, analizó en conferencia de prensa la caída de su equipo en la final del Mundial 2026.

“Si no llegas en las mejores condiciones, lo puedes padecer, pero si había un equipo que podía dejar el partido abierto eramos nosotros. Estoy orgulloso de cómo hemos competido. Nos toca la parte triste, pero hay que levantarse y seguir”, reconoció, intentando sacar cuentas alegres del proceso que ha liderado desde 2018.

“Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute un subcampeonato. Es un triunfo también. La gente es consciente de lo que se ha conseguido. Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario. Este grupo han sido unos guerreros, competimos contra un gran equipo”, comentó el exdefensor, que apuntó a mantenerse en el cargo al menos hasta diciembre, cuando expira su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Tengo la necesidad de pensar, no sé si se pueda hacer algo tan grande como esto. Estoy agradecido de haber tenido esta oportunidad”, dijo Scaloni, dejando entrever la chance de dejar el cargo.

“Este es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar”, planteó, ya sin contener el llanto al cierre de su última respuesta.

“Este es un lugar maravilloso, soñado, que en mi vida pensé que podíamos estar. Para seguir, se necesita resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma”, cerró Lionel Scaloni.