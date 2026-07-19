Apenas recibió un gol en contra en el Mundial 2026 y sorprende con su festejo tras ganar el título: “Cuando han pitado el final, no tenía...” / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

España pudo quedarse con su segundo título del Mundial 2026, amparado en dos grandes fortalezas: el manejo del balón y su fortaleza defensiva.

El cuadro hispano hizo historia, considerando que solo recibió un gol en ocho partidos, agrandando la leyenda de Unai Simón, quien, como es natural, se quedó también con el Guante de Oro.

" Argentina, con una buena presión, nos iba a jugar balones largos, era fundamental cogerlos para que no pudieran juntarse con Messi. El primer tiempo fue trabado por el miedo a cometer errores, con un juego no muy fluido, pero poco a poco cogimos ritmo hasta el minuto 70. Desde entonces, dominamos el partido totalmente“, dijo el portero del Athletic de Bilbao en la zona mixta tras el compromiso, reconociendo que aún “no cae” en el hecho de ser campeón mundial.

“Todavía asimilándolo un poco, no tenía ningún tipo de emoción cuando han pitado el final. Era el sentir que hemos conseguido el objetivo, a medida que han ido bajando los familiares contándonos lo que han vivido... Estoy seguro que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho (...) El paso del tiempo pondrá en valor esto, como todos los triunfos”, aseguró Unai Simón.

Además, valoró la gestión de Luis de la Fuente, quien lo respaldó como titular pese al gran nivel de David Raya en el Arsenal. “Es un fuera de serie. El míster ha sabido gestionar todas las emociones de todos los jugadores. Ha sido nuestro líder y nuestro ejemplo en todo momento”, cerró el arquero titular del campeón del Mundo.