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CORFUCH reactiva su base de socios: más de 29.000 hinchas de la U podrán reincorporarse

La asamblea general extraordinaria de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile validó el mecanismo de acreditación de quienes quedaron fuera por la quiebra del club.

Carlos Madariaga

CORFUCH reactiva su base de socios: más de 29.000 hinchas de la U podrán reincorporarse

CORFUCH reactiva su base de socios: más de 29.000 hinchas de la U podrán reincorporarse / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Un nuevo paso dio durante esta semana la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH), la cual se ha reactivado en torno a la gestión de quien tuviera, hasta 2006, el control del club de fútbol.

Junto con definir la fecha para la realización de una elección que permita elegir a un nuevo directorio a finales de 2026, hay avances consolidados por unanimidad en su última asamblea general extraordinaria.

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Dicho acuerdo pasa por iniciar el proceso de reincorporación al padrón de la orgánica a los más de 29.000 hinchas de la U de Chile que quedaron fuera de los padrones tras la quiebra del club.

“Buscamos recomponer la base social de sus hinchas, pretendiendo volver a ser un club que tiene una ligazón con la Universidad de Chile, que respeta sus valores”, señaló Reinardo Gajewski, secretario general de la CORFUCH, en torno a un proceso que comenzó el pasado domingo 12 de julio y que se extenderá hasta el 30 de septiembre a través del sitio web oficial de la corporación.

Todo en un marco de consolidación con tal de afrontar las dudas existentes en torno al futuro de Azul Azul, la sociedad anónima que rige los destinos del club de fútbol, ante la serie de antecedentes respecto a su composición accionaria derivada del Caso Sartor.

“Los socios son el único activo del club que ningún tribunal puede embargar. Por eso fortalecer el padrón no es un trámite administrativo, es asegurar que, pase lo que pase, la Universidad de Chile siga teniendo una casa que le pertenezca a sus hinchas”, complementó al respecto Jorge Tapia, vocero de la Agrupación de Socias y Socios CORFUCH.

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