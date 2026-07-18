Boca Juniors “asusta” a O’Higgins tras anunciar su millonaria inversión de cara a Copa Sudamericana / NurPhoto

O’Higgins se prepara de cara a la llave que, desde la próxima semana, deberá afrontar ante Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El cuadro rancagüino podrá contar para dichos encuentros con Francisco González, una de sus máximas figuras, que luego dejará al elenco celeste para sumarse a Xolos.

En tanto, los xeneizes ya han vuelto a la actividad en medio del receso en Argentina por el Mundial 2026 y comenzaron a moverse en el mercado de fichajes.

Para ello, hoy sábado oficializaron la contratación de dos jugadores colombianos: el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa.

En el caso del atacante, será su segunda experiencia en Boca Juniors, que desembolsó 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza para sumarlo.

Respecto al portero, los de la Ribera pagaron 4 millones de dólares a Vélez Sarsfield por su traspaso.

Es decir, el rival de O’Higgins ya gastó más de 10 millones de la divisa norteamericana con tal de apuntalar su plantel de cara a la llave por Copa Sudamericana.