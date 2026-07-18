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VIDEO. Impactante registro en Punitaqui: joven intenta cruzar un estero y es arrastrado en medio las intensas lluvias en el norte

El hombre perdió el equilibrio mientras intentaba atravesar un badén en el sector Pueblo Viejo y fue arrastrado río abajo.

Cristóbal Álvarez

Foto: Captura

Foto: Captura

Un registro ciudadano captó el momento en que un joven fue arrastrado por la corriente de un estero en el sector Pueblo Viejo, en la comuna de Punitaqui, mientras intentaba cruzar un badén afectado por el aumento del caudal.

En las imágenes se observa al hombre avanzar por el agua mientras sostiene una piedra entre sus brazos.

Sin embargo, al intentar cruzar pierde el equilibrio, cae al cauce y es arrastrado río abajo por la fuerza de la corriente. Hasta ahora se desconoce su estado de salud.

Según señaló Meganoticias, el hombre habría sido rescatado y, posteriormente, detenido.

El hecho ocurrió en medio de las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal en la región de Coquimbo. Carabineros infomró que rescató a 30 personas y 25 perros que permanecían aislados en el sector de Tambillos, región de Coquimbo, debido al desborde de aguas provocado por el sistema frontal.

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